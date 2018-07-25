Маркетплейс для поиска репетиторов Preply привлек $4 млн инвестиций 

Финансирование также позволило Preply открыть второй офис в Берлине и расширить команду специалистов — менеджеров, дизайнеров и разработчиков, уточнили в компании.
Лид-инвестором раунда выступил берлинский венчурный фонд Point Nine Capital.
Команда Preply планирует в 2019 году стать ведущим маркетплейсом для поиска частных репетиторов по иностранным языкам в мире, рассказал сооснователь и глава компании Кирилл Бигай.
Компания была основана в 2012 году выходцами из Украины Кириллом Бигаем, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Волошиным с офисами в Киеве и Берлине.
В 2016 году стартап привлек инвестиции в размере $1,3 млн Подробнее о деталях сделки Rusbase рассказал глава Preply Кирилл Бигай.
После привлечения средств присутствие компании на международных рынках увеличилось с 5 до 15 стран, сайт функционирует на 15 языках.
Сегодня платформе объединяет 25 тысяч репетиторов, которые преподают 40 языков. услугами маркетплейса пользуются 100 тысяч учеников в более чем 160 странах мира, добавили в компании.