Плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн доставлен на верфь «Звезда»

Транспортно-передаточный плавучий док грузоподъемностью 40 000 тонн доставлен и пришвартован к причалу Судостроительного комплекса «Звезда».

Он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 000 тонн, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов (оснований и верхних строений).

Док построен по заказу российской судоверфи китайской компанией BSIC в сроки, предусмотренные контрактом.

В портфеле заказов ССК «Звезда» на сегодняшний день свыше 25 контрактов на строительство танкеров типа «Афрамакс», арктических челноков, судов снабжения, а также мелкосидящего ледокола.

Численность персонала ССК «Звезда» на данный момент составляет около 1 500 человек. В этом году комплекс планирует привлечь еще около 2 000 человек различных специальностей. К 2024 году численность персонала предприятия составит более 7 000 человек.