Гениальный школьник Руслан Салимгареев рассказал о секретах своего успеха

Вундеркинд из Москвы Руслан Салимгареев , который доказал свою гениальность во время сдачи ЕГЭ и при поступлении в МГУ , рассказал о личных интересах и дал несколько практичных советов будущим абитуриентам. Об этом сообщило РИА ФАН.

Многие считают, что отличные результаты в учебе и призовые места на олимпиадах — это крест на личной жизни и постоянное затворничество. Однако, по мнению Руслана Салимгареева, для этого не обязательно отказываться от друзей и целыми днями сидеть дома.

«Я нормально гуляю, живу полной жизнью. Есть какие-то биологические причины, возможно, у кого-то не так работают гены, отвечающие за усидчивость, у кого-то — воспитание. А кому-то просто не интересно. Очень много причин, по которым не всем приятно учиться», — рассказал студент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Несмотря на то, что Руслан периодически заходит в соцсети, он считает это бесполезным занятием. Московский вундеркинд раньше занимался в музыкальной студии по классу гитары и пел в школьном академическом хоре.

«Сейчас я читаю «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери . Мне нравится. Я читаю одновременно несколько книг, например одну художественную и пару научно-популярных. Еще мне нравятся «Иллюзии» Ричарда Баха . Это все небольшие книги, в которых есть много разных идей, и кроме того, они очень приятные», — заявил Руслан.

На вопрос о дальнейшей карьере будущий выпускник МГУ ответил довольно расплывчато.

«Можно найти себе условия, где комфортнее всего будет и работать, и жить. Я пока мысленно не привязываюсь ни к какой стране», — подытожил он.