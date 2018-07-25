Ещё
Гениальный школьник Руслан Салимгареев рассказал о секретах своего успеха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гениальный школьник Руслан Салимгареев рассказал о секретах своего успеха 

360tv.ru 1 час назад
Вундеркинд из Москвы Руслан Салимгареев, который доказал свою гениальность во время сдачи ЕГЭ и при поступлении в МГУ, рассказал о личных интересах и дал несколько практичных советов будущим абитуриентам. Об этом сообщило РИА ФАН.
Многие считают, что отличные результаты в учебе и призовые места на олимпиадах — это крест на личной жизни и постоянное затворничество. Однако, по мнению Руслана Салимгареева, для этого не обязательно отказываться от друзей и целыми днями сидеть дома.
«Я нормально гуляю, живу полной жизнью. Есть какие-то биологические причины, возможно, у кого-то не так работают гены, отвечающие за усидчивость, у кого-то — воспитание. А кому-то просто не интересно. Очень много причин, по которым не всем приятно учиться», — рассказал студент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.
Несмотря на то, что Руслан периодически заходит в соцсети, он считает это бесполезным занятием. Московский вундеркинд раньше занимался в музыкальной студии по классу гитары и пел в школьном академическом хоре.
«Сейчас я читаю «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Мне нравится. Я читаю одновременно несколько книг, например одну художественную и пару научно-популярных. Еще мне нравятся «Иллюзии» Ричарда Баха. Это все небольшие книги, в которых есть много разных идей, и кроме того, они очень приятные», — заявил Руслан.
На вопрос о дальнейшей карьере будущий выпускник МГУ ответил довольно расплывчато.
«Можно найти себе условия, где комфортнее всего будет и работать, и жить. Я пока мысленно не привязываюсь ни к какой стране», — подытожил он.
360tv.ru: последние новости
Главный аналитик Роскосмоса подал в отставку после обысков ФСБ Британский гвардеец не захотел фотографироваться и оттолкнул китайскую туристку. Видео Единороссы предложили назначить Ямпольскую главой комитета Госдумы по культуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину128
Крымский мост начал отделяться от Крыма617
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след
Россиян спасут от увольнений97
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение