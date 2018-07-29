Во Владивостоке завершился Международный дальневосточный морской салон

Часть производственных объектов «Звезды» уже введена в эксплуатацию, в том числе тяжелый достроечный стапель с уникальным крупнейшим в мире краном «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. А также плавучий транспортный передаточный док грузоподъемностью 40 000 тонн. Он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов. Также плавдок сможет осуществлять подъем из воды с последующей передачей на причал и спуск на воду ремонтируемых объектов, буксировку судов и элементов буровых платформ. Док построен по заказу российской судоверфи китайской компанией BSIC. Новое оборудование позволит верфи выполнять заказы по производству судов тех типов и размеров, которые отечественные компании ранее вынуждены были заказывать на зарубежных верфях из-за отсутствия производственных мощностей в России . Размещение заказов на производство судов на российской верфи позволит компаниям повысить экономическую эффективность масштабных проектов.

На данный момент в портфеле заказов судоверфи находится более 25 судов различного класса, в том числе танкеры типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения ледового класса и мелкосидящий ледокол. В ближайшее время должны быть заключены еще около 15 контрактов. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса Icebreaker 7 — запланированы на 2019 год.

"Сейчас общемировым лидером являются южнокорейские верфи, — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев . — Российские судостроители проигрывают им если не по качеству, то по стоимости производства. В текущем году макроэкономическая ситуация может сыграть на руку «Звезде»: из-за укрепления корейской воны, роста цен на сталь и ограниченной конкуренции мы можем ожидать роста цен на южнокорейских верфях на 10-15%. Удорожанию также поспособствует необходимость установки оборудования для соблюдения стандартов 3-го уровня экологического регулирования, установленного Международной морской организацией (судовладельцы должны будут соблюдать более жесткие экологические стандарты, касающиеся выбросов оксидов серы и очистки балластных вод). Восстановление рыночной конъюнктуры, сопровождающееся ростом цен, объективно приводит к сокращению разрыва в ценах предложения со стороны ССК «Звезда» и зарубежных верфей. Поэтому не исключено, что часть заказов с южнокорейских верфей перетечет в Россию".

"Звезда" сможет производить суда всех типов и размеров

"Проект «Звезда» — это проект мирового уровня, — считает директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, доктор технических наук Александр Беккер . — Приморье получит скачок по налоговым сборам, тысячи рабочих мест, подъем сопутствующих производств, а также развитие социальной сферы. Страна получит современный судостроительный комплекс мирового уровня, который позволит решить вопросы обеспечения освоения ресурсов континентального шельфа арктических и дальневосточных морей, развитие Северного морского пути".

Помимо посещения «Звезды» гости Международного дальневосточного морского салона смогли познакомиться с работой выставочных павильонов различных предприятий, связанных с отраслью судостроения и судоремонта. Так, Центр судоремонта «Дальзавод» разместил на площадке перед университетом действующую инновационную установку лазерной наплавки для восстановления деталей судовых узлов и механизмов. Подобная технология используется для судоремонта впервые в России.

Одним из самых масштабных и интересных для участников салона стал павильон компании «Роснефть», представивший ряд судостроительных, судоремонтных и проектных предприятий группы Дальневосточного центра судостроения и судоремонта . Особый интерес вызвал макет строящейся верфи «Звезда», который посетило наибольшее число гостей салона.

"Важнейшими элементами производственной программы будут специальные танкеры и суда — газовозы арктического класса, — рассказал вице-президент компании «Роснефть» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин . — Строительство потребует уникальных технических решений, большинство из которых российскому судостроению предстоит осваивать впервые".

Кроме того, в рамках Международного дальневосточного морского салона «Звезда» и «Уралмашзавод» заключили договор поставки двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый.

По условиям соглашения поставка кранов, монтаж, сборка, проведение пуско-наладочных работ и также реализация программы по обучению персонала будет осуществляться силами «Уралмашзавода». Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности «Звезды» и обеспечит предприятию полный технологический цикл производства.