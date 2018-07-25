Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона — 2018

Бермуды, Германия, Индия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Участие в Салоне примут руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций из таких стран, как Австрия Япония и других. «Выбор Владивостока в качестве площадки проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Интерес со стороны Азии к новинкам российского судостроения возрастает с каждым годом. Исходя из этой тенденции, экспертами была подготовлена обширная деловая программа, которая охватывает все актуальные тематики в области судостроения. Уверен, МДМС-2018 заложит фундамент для многочисленных договоренностей и даст импульс дальнейшему развитию кораблестроения в России и других странах мира», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков

Деловую программу Салона откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий», которая будет посвящена возрождению высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых технологий в судостроении и перспективным шагам по внедрению цифровизации во все направления отрасли.

Всего участников МДМС-2018 ожидает более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий на самые актуальные темы, среди которых: вопросы производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на территории ЕАЭС , локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации. Представители крупнейших компаний обсудят и будущее гражданского кораблестроения, инфраструктуру портов, кадровую обеспеченность отрасли и развитие водного туризма, а также новые экологичные решения в „чистом“ судоходстве.

На площадке Международного дальневосточного морского салона — 2018 пройдет молодежная сессия, в рамках которой встретятся представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов, лидеры мнений. Помимо деловой программы участников Салона ожидает обширная выставочная и культурная программа. Выставка расположится на площади 1200 квадратных метров в современном кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Большая часть культурных мероприятий будет проходить на материковой части Владивостока. В нее включено более 10 мероприятий: выставок, концертов, спектаклей и экскурсий. Полная программа событий Международного дальневосточного морского салона — 2018 доступна на официальном сайте мероприятия.

Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.