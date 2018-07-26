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Во дворе дома на улице Петра Романова удалили мертвое дерево
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Во дворе дома на улице Петра Романова удалили мертвое дерево 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Специалисты коммунальных служб района Южнопортовый удалили погибшее дерево вблизи дома 13 по улице Петра Романова. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Мертвый тополь около 4-го подъезда», — написала пользователь портала Елена С. 23 июля. А через два дня получила ответ за подписью главы управы района Южнопортовый Сергея Никитина.
«По указанному адресу выполнены работы по удалению сухостойного дерева», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)
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