Во дворе дома на улице Петра Романова удалили мертвое дерево 

Специалисты коммунальных служб района Южнопортовый удалили погибшее дерево вблизи дома 13 по улице Петра Романова. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Мертвый тополь около 4-го подъезда», — написала пользователь портала Елена С. 23 июля. А через два дня получила ответ за подписью главы управы района Южнопортовый Сергея Никитина.
«По указанному адресу выполнены работы по удалению сухостойного дерева», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)