В МВД по Республике Крым подвели итоги первого этапа творческого конкурса «Открытый взгляд»

МВД по Республике Крым подвели итоги регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса фоторабот «Открытый взгляд», организованного под эгидой Министерства внутренних дел России.

В фотоконкурсе традиционно принимают участие действующие сотрудники органов внутренних дел России , а также ветераны МВД России. В Республике Крым в этом году в качестве конкурсантов завился 21 участник. Всего от претендентов в отборочную комиссию поступило несколько десятков фотографий, отражающих повседневную работу стражей порядка. Работы выдвигаются в рамках конкурсных номинаций «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Полиция глазами общества», «Спортивная фотография», «На шутливой волне», а также в жанрах «Портрет» и «Пейзаж».

Лучшие работы крымских авторов, занявшие первые места в своих номинациях, направлены в Департамент государственной служба и кадров МВД России.

Фотоконкурс «Открытый взгляд» проводится в целях культурно-эстетического воспитания сотрудников МВД России, повышения престижа службы в органах внутренних дел, формирования позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также укрепления доверия к ним. В 2018 году крымчане принимают в нем участие уже в пятый раз.