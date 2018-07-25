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В МВД по Республике Крым подвели итоги первого этапа творческого конкурса «Открытый взгляд»
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В МВД по Республике Крым подвели итоги первого этапа творческого конкурса «Открытый взгляд» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В МВД по Республике Крым подвели итоги регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса фоторабот «Открытый взгляд», организованного под эгидой Министерства внутренних дел России.
В фотоконкурсе традиционно принимают участие действующие сотрудники органов внутренних дел России, а также ветераны МВД России. В Республике Крым в этом году в качестве конкурсантов завился 21 участник. Всего от претендентов в отборочную комиссию поступило несколько десятков фотографий, отражающих повседневную работу стражей порядка. Работы выдвигаются в рамках конкурсных номинаций «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Полиция глазами общества», «Спортивная фотография», «На шутливой волне», а также в жанрах «Портрет» и «Пейзаж».
Лучшие работы крымских авторов, занявшие первые места в своих номинациях, направлены в Департамент государственной служба и кадров МВД России.
Фотоконкурс «Открытый взгляд» проводится в целях культурно-эстетического воспитания сотрудников МВД России, повышения престижа службы в органах внутренних дел, формирования позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также укрепления доверия к ним. В 2018 году крымчане принимают в нем участие уже в пятый раз.
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