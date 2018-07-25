Преобразование прекращает право компании на «агрессивную» амортизацию

Минфин разъясняет порядок применения ускоренной амортизации компанией, прошедшей через процедуру преобразования.

Такой порядок списания стоимости основного средства разрешен НК РФ в случаях, когда актив используется в агрессивных условиях или в режиме повышенной сменности. Кроме того имущество должно быть принято на учет до 01.01.2014.

Соблюдение указанных условий дает право компании умножить основную норму амортизации на специальный коэффициент, но не выше 2.

Ссылаясь на положения Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, чиновники отмечают, что преобразование юрлица влечет собой возникновение организации, которая для целей НК РФ становится новым налогоплательщиком.

Исходя из толкования приведенных нормативных актов, специалисты ведомства делают вывод: правопреемник компании, реорганизованной после 01.01.2014, не вправе применять спецкоэффициент к норме амортизации, так как основные средства приняты им к учету после установленной НК РФ даты.