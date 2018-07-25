В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможность приобретения огнестрельного оружия

Речь идет о поправках в закон «Об оружии». Ими, в частности, предлагается расширить возможности для приобретения гражданами спортивного и охотничьего длинноствольного и гладкоствольного оружия. «Предлагается увеличить максимальное количество возможного приобретения такого оружия с пяти до десяти единиц», — говорится в сопроводительных документах.

Как пояснил Гутенев, такое право предоставляется спортсменам высокого класса и охотникам при наличии соответствующих удостоверений с учетом специфики стрелковых видов спорта и значительного износа охотничьего оружия. «В настоящее время максимально возможным количеством единиц гражданского гладкоствольного оружия владеют порядка 20 тыс. граждан, которые являются потенциальными приобретателями большего числа такого оружия», — отметил парламентарий. По мнению разработчиков, нововведение «позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, что даст возможность производителям дополнительно реализовать порядка 100 тыс. единиц оружия». Авторы отметили, что это незначительное число от общего количества гражданского оружия, находящегося у граждан (около 6,3 млн).

Поправки, по словам Гутенева, носят комплексный характер. «Нашей целью является поддержка отечественных производителей гражданского оружия, малых и средних предприятий, осуществляющих его ремонт, а также стимулирование развития стрелковых видов спорта, в том числе соревнований по практической стрельбе», — заявил депутат. В частности, законопроектом предусматривается, что спортсмены получат возможность использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием, если это предусмотрено правилами состязаний.

Гутенев также отметил, что на сегодняшний день существует правовая неопределенность в вопросе стажа владения гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимым для приобретения экземпляров большей огневой мощности. «Действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. Предлагаемые поправки уточняют основания для приобретения оружия с нарезным стволом, в том числе устанавливают более гибкие временные рамки», — добавил автор.