Александр Костенко получил почетный знак «За заслуги перед Выборгским районом»

Директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко получил из рук главы администрации МО «Выборгский район» Геннадия Орлова почетный знак МО «За заслуги перед Выборгским районом».

О присвоении почетного знака своему бессменному директору просил весь коллектив выборгского Эрмитажа . Напомним, что Александр Костенко является директором выставочного центра с самого его открытия в 2010 году.

Надо отметить, что Александр Костенко активно участвует в общественной жизни города, ранее он работал заместителем главы администрации Выборгского района. Теперь же его вклад в положительное формирование городского имиджа оценен по заслугам: «за большой личный вклад в восстановление и сохранение объектов культурного наследия Выборгского района, популяризацию и продвижение мировых культурных ценностей для населения района и в связи с 70-летием со дня рождения».