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Александр Костенко получил почетный знак «За заслуги перед Выборгским районом»
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Александр Костенко получил почетный знак «За заслуги перед Выборгским районом» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко получил из рук главы администрации МО «Выборгский район» Геннадия Орлова почетный знак МО «За заслуги перед Выборгским районом».
О присвоении почетного знака своему бессменному директору просил весь коллектив выборгского Эрмитажа. Напомним, что Александр Костенко является директором выставочного центра с самого его открытия в 2010 году.
Надо отметить, что Александр Костенко активно участвует в общественной жизни города, ранее он работал заместителем главы администрации Выборгского района. Теперь же его вклад в положительное формирование городского имиджа оценен по заслугам: «за большой личный вклад в восстановление и сохранение объектов культурного наследия Выборгского района, популяризацию и продвижение мировых культурных ценностей для населения района и в связи с 70-летием со дня рождения».
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