Коммунальщики устранили яму в проезде на улице Милашенкова

Яму, располагавшуюся в проезде возле дома 12Д на улице Милашенкова, заделали коммунальные службы. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».

После исполнения заявки активистом был получен официальный ответ за подписью исполняющей обязанности главы управы Бутырского района Надежды Шкловской

«На указанной территории выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Замечание устранено», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. Оставить актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (еп)