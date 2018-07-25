Ещё
Здание для нового медцентра возведут на юго-востоке столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание для нового медцентра возведут на юго-востоке столицы 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Новый современный медицинский центр будет построен в ЮВАО, на Братиславской улице. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя ведомства Константина Тимофеева.
«Инвестор получил разрешение на строительство и выходит на площадку. По адресу: ул. Братиславская, вл. 15, корп. 3 он планирует возвести трехэтажный медицинский центр общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что участок, где будет вестись строительство, расположен в жилом микрорайоне. Рядом находятся школы, велодром, парки, а вот медицинских учреждений немного.
«В связи с этим можно предположить, что новый медцентр будет востребован среди жителей района», — приводит пресс-служба слова Тимофеева.
В ведомстве также напомнили, что за первое полугодие 2018 года в Москве за счет инвесторов сдано в эксплуатацию 14 объектов социального назначения. (ак)
Управа Южнопортового района: последние новости
Посетители ТЦСО «Южнопортовый» прошли сеанс релаксации Водяные лилии из бумаги создали жители Южнопортового Жителям Южнопортового рассказали о жизни и творчестве Маяковского
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину123
Крымский мост начал отделяться от Крыма613
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след191
Россиян спасут от увольнений93
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение