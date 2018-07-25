Здание для нового медцентра возведут на юго-востоке столицы

Новый современный медицинский центр будет построен в ЮВАО, на Братиславской улице. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя ведомства Константина Тимофеева.

«Инвестор получил разрешение на строительство и выходит на площадку. По адресу: ул. Братиславская, вл. 15, корп. 3 он планирует возвести трехэтажный медицинский центр общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что участок, где будет вестись строительство, расположен в жилом микрорайоне. Рядом находятся школы, велодром, парки, а вот медицинских учреждений немного.

«В связи с этим можно предположить, что новый медцентр будет востребован среди жителей района», — приводит пресс-служба слова Тимофеева.