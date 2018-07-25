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Более 420 млрд потратили ростовчане на покупки за 2018 год
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Более 420 млрд потратили ростовчане на покупки за 2018 год 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовская область оказалась на втором месте в Южном федеральном округе по уровню розничной торговли. Так, согласно данным Госкомстата региона, дончане уже за 2018 год совершили покупок на 421,5 млрд, причём большинство из них — в сетевых магазинах.
Более 37 млрд рублей было потрачено на рынках (52 в области) и ярмарках (была проведена 651). Таким образом, по уровню розничной торговли Донской регион находится на втором месте в ЮФО, обеспечивая около 3% товарооборота страны и войдя в десятку регионов-лидеров.
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