Более 420 млрд потратили ростовчане на покупки за 2018 год

Ростовская область оказалась на втором месте в Южном федеральном округе по уровню розничной торговли. Так, согласно данным Госкомстата региона, дончане уже за 2018 год совершили покупок на 421,5 млрд, причём большинство из них — в сетевых магазинах.

Более 37 млрд рублей было потрачено на рынках (52 в области) и ярмарках (была проведена 651). Таким образом, по уровню розничной торговли Донской регион находится на втором месте в ЮФО, обеспечивая около 3% товарооборота страны и войдя в десятку регионов-лидеров.