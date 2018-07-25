Число повреждений на теплосетях Кемерово снизилось в ходе испытаний на 14%

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Количество повреждений на теплосетях города Кемерово в ходе летних профилактических работ снизилось на 14% по сравнению с тем же периодом 2017 года, сообщает Сибирская генерирующая компания.

"Компания при испытаниях обнаружила на магистральных и внутриквартальных теплосетях 304 дефекта (снижение к уровню 2017 года на 14%). Причем наибольшее количество из них — 216 — зафиксировано на внутриквартальных тепловых сетях", — отмечается в сообщении.

К настоящему моменту компания закончила проводить в городе намеченные на 2018 год гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Полностью завершить технологические процедуры, которые связаны с возобновлением подачи горячей воды потребителям после испытаний теплосетей, СГК планирует в течение суток.

К 15 сентября все системы централизованного теплоснабжения столицы Кузбасса должны быть подготовлены к отопительному сезону 2018-2019 годов. К этой дате должны быть завершены все ремонтные работы.