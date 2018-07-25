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Журналисты ТАСС-Досье получили доступ к ресурсам Президентской библиотеки
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Журналисты ТАСС-Досье получили доступ к ресурсам Президентской библиотеки 

ТАСС 1 час назад
В центральном офисе ТАСС в Москве открылся удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Журналисты одного из ключевых подразделений агентства — службы ТАСС-Досье — получили доступ к уникальному фонду, который насчитывает около 630 тысяч единиц хранения.
База данных Президентской библиотеки — это бесценный ресурс для новостного агентства. Он позволяет максимально оперативно получить доступ к ценным документам, редким справочникам и каталогам при подготовке сообщений, аналитических или исторических материалов.
Отметим, в ТАСС уже существует опыт работы с фондами Президентской библиотеки. Три года назад центр удаленного доступа был открыт в Санкт-Петербургском РИЦ ТАСС. Тогда агентство стало первым в России СМИ, получившим такое право. Это стало возможным благодаря соглашению об информационном сотрудничестве между двумя организациями.
ТАСС-Досье — одна из старейших служб агентства, специализирующаяся на предоставлении справочной информации по широкому кругу вопросов. По многим параметрам это подразделение не имеет аналогов в российских СМИ — его база данных ведется с 1935 года. Сегодня многие досье, которые выходят на Единую новостную ленту и на ленту ТАСС-Досье, размещаются в открытом доступе на сайте www.tass.ru/info. В их числе — справки о странах мира, их руководителях, а также российских государственных деятелях. Открытая часть энциклопедии постоянно пополняется новыми материалами.
В планах ТАСС-Досье — оцифровка уникальных архивных документов, в числе которых ведущийся с 1921 года архив советских газет и бюллетени ИТАР-ТАСС. В перспективе все они будут доступны широкому кругу читателей.
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