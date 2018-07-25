В Вологде могут ужесточить требования закона о тишине

На Вологодчине «режим тишины» действует с 22 до 7 часов. В Вологде появилось предложение ужесточить это требование, ограничив ремонтные и строительные работы в будни и запретив их в выходные. Мнения вологжан и законодателей собрали в статье журналисты газеты «Вологда.РФ». Свежий выпуск сегодня вышел в свет.

Корреспонденты газеты «Вологда.РФ» выяснили, что в Думу и в городскую администрацию не первый год поступают обращения вологжан с жалобами на шум от строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах. Чтобы выяснить, что об этом думают вологжане, на сайте «Вологда.РФ» был запущен опрос с четырьмя вариантами ответов.

«Если результаты опроса покажут необходимость ограничить время проведения ремонта в жилых домах, мы дадим свои предложения по внесению изменений в закон области, поскольку это полномочия субъекта. Мы планируем направить предложения в Законодательное собрание, предварительно рассмотрев на комитетах и на сессии Гордумы», — комментирует заместитель председателя Вологодской городской Думы Сергей Никулин

Принять участие в голосовании можно до конца лета. В первую очередь ограничения коснутся тех, кто работает в ремонтно-строительной сфере.

«Рабочий день у нас в среднем составляет восемь часов, поэтому ограничение с 9 утра до 17 вечера в будни я лично посчитал бы разумным и оправданным. А вот с выходными тут вопрос сложнее. Иногда ведь выпадают рабочие субботы, к тому же некоторые владельцы квартир так заняты на неделе, что могут пригласить ремонтные бригады только в выходные. Я бы проголосовал за возможность в субботу заниматься ремонтом и строительством. А вот воскресенье можно сделать «днем тишины», — считает специалист-ремонтник Евгений Ферин.

О соседских спорах по поводу ремонта в выходные и изменениях в законе о тишине читайте подробнее в газете «Вологда.РФ». Также в еженедельнике размещены материалы о швейцарских счетах Павла Грудинина , строительстве новых остановок в Вологде, старте очередного сезона «Дыхания улиц» и другие.

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