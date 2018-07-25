Реконструкция коллектора «Зюзино» позволит эксплуатировать его еще 50 лет

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Современные металлоконструкции, использованные при реконструкции коллектора «Зюзино» на юго-западе Москвы, позволят коллектору прослужить в течение 50 лет, сообщили в среду в пресс-службе ГУП «Москоллектор».

Ранее сообщалось, что коллектор «Зюзино» в ходе реконструкции привели к современным стандартам, для ГУП «Москоллектор» это был первый опыт масштабной реконструкции. В ходе работ было произведено инъектирование швов днища, тампонаж, все кабельные и технологические конструкции были заменены на современные. Общегородской коллектор «Зюзино» совмещен с тремя действующими коллекторами предприятия: «Академическим», «Профсоюзным» и «Обручевским».

"Современные металлоконструкции, выполненные с использованием термодиффузионного цинкования, не ржавеют на протяжении 50 лет, а значит, их не придется ремонтировать, окрашивать или менять на новые. Налицо экономия как денежных средств, так и трудозатрат. Такие типы конструкций были установлены в коллекторе «Зюзино» в ходе комплексной реконструкции", — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, коллектор «Зюзино» был введен в эксплуатацию в 1961 году. В нем проложены трубопроводы теплосети, водопровод, 50 силовых кабелей и 63 кабеля связи, коллектор загружен коммуникациями почти на 90%.