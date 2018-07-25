Соратник Ельцина оправдался за развал СССР

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис , подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, заявил, у что России благодаря развалу СССР есть будущее.

По его мнению, у «оптимизма» россиян есть фундамент — Конституция, принятая в 1993 году.

«Когда говорят, что у России нет будущего, и она не может предложить внятную и понятную стратегическую цель большинству населения, я говорю: вы заблуждаетесь. В России есть будущее и оно сформулировано в ценностях и нормах нашей Конституции — образе современного государства», — цитирует Delfi Бурбулиса.

У России, по словам соратника Ельцина, есть будущее, благодаря Конституции, которую он назвал «гражданской библией российского социума». «И знаю и вижу, что многие миллионы людей к этому стремятся и способны преодолеть нынешний тупик», — пояснил экс-госсекретарь РСФСР.

Также он заявил, что декларацию о государственном суверенитете России 12 июня 1990 года принимали «единодушно», поскольку это был «не только рациональный, но и нравственно-духовный выбор». За декларацию, по его словам, проголосовали «классические коммунисты, красные директора, национальные территории со своими взглядами на будущее, демократы».

«Всех объединила идея о независимой, свободной стране, где достаточно много ответственных и вдумчивых людей, чтобы создать новое государство», — добавил Бурбулис.

При этом он заявил, что «многое из [советского] прошлого» сохранилось в нынешней России. «Это не новость. Очевидно, что империя распалась и юридически, и фактически, а имперский, постимперский синдром в России не только не преодолевается, он еще и усугубляется», — сказал Бурбулис.

Высказался Бурбулис и на тему Беловежских соглашений, назвав их «документом безупречной легитимности», который «опирался на Конституцию СССР и каждой из наших республик».

«Мы как учредители имели право принять решение, отвечающее историческому моменту. Исторический момент заключался в том, что советская империя распадалась и рушилась на глазах. И распад этот приобрел неуправляемую, неконтролируемую форму. И мы были обязаны найти выход, в первую очередь, чтобы не допустить кровавого передела за наследство советской тоталитарной империи», — рассказал политик.

Он также прокомментировал ситуацию на Украине в 2014 году, возвращение Крыма в состав России и самопровозглашение ДНР и ЛНР. «С точки зрения юридической — это агрессия. Но нельзя не учитывать обстоятельства, которые этому предшествовали и нельзя упрощать реакцию Путина и поддерживающих его людей из руководства страны и населения», — сказал Бурбулис.

По его словам, сейчас «все нормальные люди думают, как помочь Путину выйти из тупика». Бурбулис добавил, что аргументация Москвы «не оправдывает нарушения законов в Крыму и Донбассе».

Геннадий Бурбулис — советский, российский государственный деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина . Первый и единственный государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения, согласно которым СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности.