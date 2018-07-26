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Встреча, посвященная Владимиру Высоцкому, состоялась в Липецке в центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина
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Встреча, посвященная Владимиру Высоцкому, состоялась в Липецке в центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В парке библиотеки работал «открытый микрофон», куда выходили выступающие, а также члены клуба авторской песни «Автограф» во главе с руководителем Юрием Федотовым. Свое искусство собравшимся также дарили творческие и семейные дуэты. Произведения «Лирическая», «Диалог у телевизора», «Беда» звучали на концерте. В перерывах между выступлениями участники рассказывали, как в их жизнь вошел Высоцкий, каким для них был поэт.
Организатор встречи, депутат городского Совета депутатов Борис Бондарев поделился воспоминаниями: ""Дефицитную" по тем временам запись услышал на бобинном магнитофоне друга. Потом были концерты Владимира Семеновича, фильмы, песни во дворе под гитару, порицание учителей. Но каждый из нас, мальчишек-шестидесятников, несмотря на запреты и неодобрение, вновь и вновь погружался в этот мир под названием Высоцкий, чтобы потом сквозь годы пронести любовь к Родине, жизни и свободе, которой пропитано все творчество этого великого человека".
В течение двух часов прозвучало порядка 20 произведений. Завершился вечер по традиции песней «Большой Каретный».
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