Какие вещи забыли в аэропорту «Платов» болельщики ЧМ-2018?

Один из мексиканских болельщиков посетовал в Facebook, что забыл в Ростове свою любимую гитару. Неужели не найдём парню укулеле&

Отвечает пресс-секретарь аэропорта «Платов» Ольга Ладейщикова:

«Уже нашли! Мексиканский болельщик, потерявший на Дону укулеле, написал нам письмо с вопросом «не находился ли инструмент в аэропорту?»

Он, конечно, нашёлся.

По счастливой случайности на днях из Ростова-на-Дону вылетал друг фаната, с которым мы и передали гитару владельцу.

Помимо этого в бюро находок аэропорта находятся две коробки, забитые доверху оставленными очками, кепками и бейсболками, а также подушками для путешествий.