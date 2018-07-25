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Какие вещи забыли в аэропорту «Платов» болельщики ЧМ-2018?
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Какие вещи забыли в аэропорту «Платов» болельщики ЧМ-2018? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Один из мексиканских болельщиков посетовал в Facebook, что забыл в Ростове свою любимую гитару. Неужели не найдём парню укулеле&
Отвечает пресс-секретарь аэропорта «Платов» Ольга Ладейщикова:
«Уже нашли! Мексиканский болельщик, потерявший на Дону укулеле, написал нам письмо с вопросом «не находился ли инструмент в аэропорту?»
Он, конечно, нашёлся.
По счастливой случайности на днях из Ростова-на-Дону вылетал друг фаната, с которым мы и передали гитару владельцу.
Помимо этого в бюро находок аэропорта находятся две коробки, забитые доверху оставленными очками, кепками и бейсболками, а также подушками для путешествий.
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