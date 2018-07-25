Ещё
Основатель Kickstarter расскажет о новых технологиях в бизнесе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Основатель Kickstarter расскажет о новых технологиях в бизнесе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сооснователь крупнейшей краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер расскажет о новых технологиях и ресурсах, которые требуются для перехода бизнеса на цифровую модель, в рамках совместной летней программы Binary District X Strelka. Мероприятие состоится 30 июля, сообщает пресс-служба организации.
Помимо Адлера в дискуссии «Цифровая эволюция бизнеса» примут участие исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян и вице-президент по цифровому бизнесу ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд. Они обсудят ограничения и возможности, с которыми сталкиваются компании для обеспечения конкурентоспособности в цифровой экономике и выживания на рынке, а также новые подходы к менеджменту, изменение HR-стратегий, цифровую корпоративную культуру, внедрение платформенных решений и новые меры по обеспечению безопасности.
Отмечается, что дискуссия пройдет бесплатно, вход осуществляется по предварительной регистрации. Программа проходит при поддержке проекта Vostok, основная цель которого — сделать блокчейн-технологии простыми в использовании в бизнесе и государственном управлении.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину133
Крымский мост начал отделяться от Крыма622
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений101
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение