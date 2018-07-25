Основатель Kickstarter расскажет о новых технологиях в бизнесе

Сооснователь крупнейшей краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер расскажет о новых технологиях и ресурсах, которые требуются для перехода бизнеса на цифровую модель, в рамках совместной летней программы Binary District X Strelka. Мероприятие состоится 30 июля, сообщает пресс-служба организации.

Помимо Адлера в дискуссии «Цифровая эволюция бизнеса» примут участие исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян и вице-президент по цифровому бизнесу ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд. Они обсудят ограничения и возможности, с которыми сталкиваются компании для обеспечения конкурентоспособности в цифровой экономике и выживания на рынке, а также новые подходы к менеджменту, изменение HR-стратегий, цифровую корпоративную культуру, внедрение платформенных решений и новые меры по обеспечению безопасности.

Отмечается, что дискуссия пройдет бесплатно, вход осуществляется по предварительной регистрации. Программа проходит при поддержке проекта Vostok, основная цель которого — сделать блокчейн-технологии простыми в использовании в бизнесе и государственном управлении.