Энгельсская администрация заявила о нарушениях при голосовании

Администрация Энгельсского района приостановила интернет-голосование среди жителей города из-за выявленных нарушений. Чиновники предлагали горожанам высказаться по вопросу дополнительного въезда на территорию Летного городка со стороны улицы Колотилова.

«Это связано с умышленным «подкручиванием» голосов, которое обнаружилось 25 июля, спустя шесть дней после старта опроса. В период с 11.00 до 14.00 количество голосов «искусственно» увеличилось на 4 тысячи. Принято решение обнулить интернет-опрос. Он будет продолжен 26 июля и продлится до 1 августа 2018 года. В случае повторения ситуации с умышленным «подкручиванием» голосов интернет-голосование будет закрыто. На момент закрытия голосования результаты были следующие: «за» появление дополнительного въезда в Летный городок со стороны ул. Колотилова 8883 голоса (71%), «против» — 3637 голосов (29%)», — рассказали чиновники.