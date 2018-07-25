Ещё
Статус таунхаусов хотят урегулировать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Статус таунхаусов хотят урегулировать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что в ближайшее время на рассмотрение Государственной думы планируется внести законопроект, определяющий порядок управления таунхаусами и коттеджными поселками. Как сообщает «Коммерсантъ», документ разработан группой депутатов во главе с единороссом Александром Сидякиным.
Внесение законопроекта обосновано. Ведь в настоящее время Жилищный кодекс не содержит ни определения таунхаусов, ни правил управления ими. А на малоэтажные здания приходится до половины вводимого в РФ жилья — в 2017 году это 36,4 млн кв. м из общих 79,2 млн кв. м.
И теперь для собственников малоэтажек предлагается на выбор три варианта управления общим имуществом: непосредственное управление, ТСЖ или специализированный потребительский кооператив, управляющая организация с лицензией на управление многоквартирными домами.
Вести.Ru: последние новости
ОНК сообщила об аресте за госизмену ученого из ЦНИИмаш Расходы на науку: топ-10 стран мира "Роскосмос" подтвердил арест 74-летнего ученого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину133
Крымский мост начал отделяться от Крыма622
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений101
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение