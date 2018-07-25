Статус таунхаусов хотят урегулировать

Стало известно, что в ближайшее время на рассмотрение Государственной думы планируется внести законопроект, определяющий порядок управления таунхаусами и коттеджными поселками. Как сообщает «Коммерсантъ», документ разработан группой депутатов во главе с единороссом Александром Сидякиным

Внесение законопроекта обосновано. Ведь в настоящее время Жилищный кодекс не содержит ни определения таунхаусов, ни правил управления ими. А на малоэтажные здания приходится до половины вводимого в РФ жилья — в 2017 году это 36,4 млн кв. м из общих 79,2 млн кв. м.

И теперь для собственников малоэтажек предлагается на выбор три варианта управления общим имуществом: непосредственное управление, ТСЖ или специализированный потребительский кооператив, управляющая организация с лицензией на управление многоквартирными домами.