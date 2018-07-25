Тысячи нижегородцев наконец-то соединены автобусом с остальной частью города

До посёлка Новая стройка продлили частный автобусный маршрут №89. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Его ждало 2300 человек, проживающих в этом месте. Уже с 27 июля этого года маршрут будет приходить в посёлок по расписанию, примерно каждые 15 минут. Проезд можно оплачивать не только наличными, но и транспортной картой, поскольку перевозчик подключился к АСКОП.

Сегодня мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил исполнение своего поручения и поэтому вместе с местными жителями совершил тестовую поездку по продлённому до посёлка маршруту. Это стало возможным благодаря просьбам и претензиям жителей, которые пообщались с главой города на встрече почти два месяца назад.

— Здесь живет 2 300 нижегородцев, общественного транспорта нет совсем, и в бюджете не было заложено ни рубля для решения этой проблемы, — пояснил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. — Тогда мы отнеслись к задаче творчески: нашли дополнительный источник средств, немного расширили и укрепили дорогу гранулятом, договорились с одним из частных перевозчиков на продление маршрута.

Пока что это временные меры, в дальнейших планах дорогу приведут в порядок полностью: сделают новое покрытие и разметку.

— Раньше до остановки полтора километра надо было идти, до поликлиники — два с половиной! — рассказала местная жительница Ольга Миронова . — А сейчас отлично: прямо из Новой стройки можно доехать до Чаадаева, а оттуда кто куда — в школу, на работу, в больницу.

Поговорив с жителями, глава города дал ещё одно поручение: найти дополнительные ресурсы и сделать к 1 сентября 2018 года на одном из участков дороги в Новой стройке тротуар для удобства и безопасности пешеходов.

В Нижнем Новгороде уже прошёл первый круг общественных слушаний, которые были посвящены новой транспортной сети. Второй этап стартует в ближайшее время. По маршруту №89 было вот такое предложение: изменить и продлить маршрут через Московское шоссе вместо проспекта Героев, по улице Рябцева, Чаадаева и далее в посёлок Новая стройка. Планируется работа 12 штук с интервалом 10–12 минут.

Также, сегодня, в ходе личного приёма граждан глава Нижегородской области Глеб Никитин , после обращения двух жительниц посёлка Новинки, поручил администрации Богородского района обеспечить детей, проживающих в ЖК «Окский берег», школьным транспортом. Помимо этого он отметил необходимость увеличить количество рейсов автобуса №211.

Ранее мы писали, что по просьбе жителей популярные троллейбусные маршруты на Автозаводе теперь будут работать на два часа дольше.