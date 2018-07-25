Росстат назвал Саратовскую область «лидером» ПФО по уровню безработицы

Уровень безработицы в Саратовской области в среднем за 2-й квартал 2018 года оказался самым высоким в Приволжском федеральном округе и составил 5,4%. Такие данные сегодня, 25 июля, опубликовал Росстат

Речь идет о людях, которые являются безработными по критериям Международной организации труда, то есть не имеют работы или доходного занятия, но ищут работу и готовы приступить к ней, а не только о тех, кто стоит на учете в службе занятости.

Согласно статистике, численность рабочей силы в регионе составляет около 1,182 миллиона человек. Занятыми из них являются 1,117 миллиона человек, безработными — 64,4 тысячи человек. Уровень занятости (соотношение занятых к численности населения в возрасте старше 15 лет) составил в регионе 53,5%.

На втором месте среди 14 регионов ПФО по доле безработицы расположилась Кировская область (5,3%); затем идет Пермский край (5,1%). В среднем по округу этот показатель составил 4,4%, лучше всего ситуация в Татарстане (3,3%).

В целом по России уровень безработицы в июне 2018 года составил 4,7% без исключения сезонного фактора (3,5 миллиона человек); в среднем за 2-й квартал 2018 года — 4,8% (3,6 миллиона). Самая низкая безработица фиксируется в Москве (1,2%), самая высокая — в Ингушетии (26,4%).

Напомним, в повестку дня очередного заседания правительства Саратовской области, которое пройдет завтра, 26 июля, включен вопрос о реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Отметим, что неделю назад, 19 июля, Госдума в первом чтенииприняла законопроекто пенсионной реформе, который предусматривает постепенное, начиная с 2019 года, повышение в России возраста выхода на пенсию, пока он не достигнет 63 лет для женщин в 2034 году и 65 лет для мужчин в 2028 году. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин в итоге должен быть повышен на пять лет, для женщин — на восемь лет.