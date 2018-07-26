СМИ: оппозиция Франции подала заявку о вотуме недоверия правительству из-за «дела Беналля» 

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты французской правоцентристской партии «Республиканцы» подали в четверг официальную заявку на проведение вотума недоверия правительству страны, требуя от властей объяснений по скандальному делу Александра Беналля — бывшего сотрудника Елисейского дворца, избившего человека во время первомайских манифестаций. Об этом сообщила газета Le Monde.
Ранее в четверг глава фракции «Республиканцы» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристиан Жакоб заявил, что требование провести вотум о доверии кабмину связано с желанием оппозиции заслушать в парламенте объяснения премьер-министра Эдуара Филиппа в связи со сложившейся ситуацией. «Это единственный способ добиться объяснений от премьер-министра. Мы просили его все объяснить в выходные, он отказывается», — отметил Жакоб, выступая в эфире радиостанции France Info.