Макрон взял побои на себя

Французская оппозиция попытается объявить вотум недоверия правительству Эммануэля Макрона . Скандал с избиением протестующих подхватили политические оппоненты президента, рейтинги которого стремительно ползут вниз. 40-летнему политику, вероятно, удастся справиться с подогретой оппозицией и прессой ситуацией, но подобные скандалы в сочетании с грядующей пенсионной реформой представляют реальный вызов курсу Макрона.

Глава фракции оппозиционной консервативной партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб заявил, что он и его однопартийцы будут настаивать на вотуме недоверия, поскольку правительство «пытается уйти от ответственности в деле об избиении демонстрантов во время первомайской демонстрации у Елисейского дворца». Лидер «Республиканцев» Лоран Вакье заметил, что скандал ставит под сомнение реальное желание Макрона выполнять предвыборный пункт своей программы — искоренить коррупцию. «У парламента нет функций или роли по надзору в отношении президентства», — возразил премьер-министр Эдуар Филипп. «Да, у нас есть сильный президент!» — добавил он, подчёркивая, что «ничего не было скрыто» от общественности и «никто никогда не защищался» от соблюдения правил и законов страны.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Глава фракции оппозиционной консервативной партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб

Как показал опрос социологической службы Elabe, 75% респондентов отметили, что история вредит президенту, 73% посчитали, что Макрону пора обращаться ко всем французам с разъяснениями, а не только к своим сторонникам. 80% фокус-группы оказались шокированы работой президентской охраны.

На фоне падения рейтингов президент Пятой республики заявил, что готов взять на себя ответственность за расследование скандала со своим бывшим начальником службы безопасности Александром Беналлем. Тогда телохранитель присутствовал на акции протеста, как сообщил пресс-секретарь Елисейского дворца, в «качестве наблюдателя» и у него не было санкции контролировать порядок. В пресс-службе президента также заявили, что Беналль был отстранён от своих обязанностей ещё 4 мая, тем не менее он был неоднократно замечен при выполнении прежних обязанностей. Беналль был уволен только после того, как выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента.

До сих пор Макрон не сталкивался с серьёзными политическими вызовами. Инициированные президентом Франции реформы трудового законодательства вызвали протесты среди населения, но они не оказали особого влияния на его рейтинг. Преобразования в государственной железнодорожной компании SNCF спровоцировали трёхмесячную забастовку работников сферы, которые с апреля по июнь каждые пять дней проводили двухдневные стачки. И хотя они привели к существенным издержкам для SNCF (в размере 700 млн евро), акции закончились практически сразу после утверждения Макроном соответствующего закона. Однако ситуация с телохранителем президента спровоцировала довольно бурную реакцию, и с подачи ряда политиков и СМИ, например, Le Monde , история уже получила название «Беналлегейт» по аналогии с «Уоторгейтом». Впрочем, на волне популизма в мировой политике ассоциации с вашингтонским скандалом довольно часто встречаются в прессе и, как правило, не приводят к отставкам. Решение окончательно уволить Беналля никого не удовлетворило, и «Беналлегейт» — это возможность, которую противники Макрона ждали с тех пор, как он пришёл к власти, подметили в The Local France.

В политическом плане президент Франции сейчас в безопасности, спрогнозировало агентство Bloomberg . Движение Макрона «Вперёд, республика» имеет абсолютное большинство в парламенте, которое может отклонить любое голосование за вынесение вотума недоверия. По мнению Le Monde, несмотря на наличие подавляющего большинства голосов в парламенте, скандал не способствует сплочённости президентского большинства — ряд депутатов в приватных беседах признают, что обескуражены случившимся. В любом случае в следующем году Макрон планирует перейти к «матери всех реформ» — радикальному изменению пенсионной системы, и он не может позволить себе отвлекаться, подчеркнули в Bloomberg. Скандал с телохранителем на несколько дней парализовал работу Национального собрания и пока лишь отодвинул до сентября конституционную реформу законодательной власти.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Julien Mattia

Демонстрация работников компании SNCF в Париже, Франция