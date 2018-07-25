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Три объекта дорожного хозяйства благоустроят в поселке Красное
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Три объекта дорожного хозяйства благоустроят в поселке Красное 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: пресс-служба администрации Краснопахорское
В поселке Красное поселения Краснопахорское в рамках программы комплексного благоустройства ряда объектов инфраструктуры специалисты проведут реконструкцию дорожно-тропиночной сети, пешеходного моста и лестницы. Об этом сообщили 25 июля.
— На сегодняшний день ведутся работы по укладке брусчатки на подходе к пешеходному мосту через реку Страданка и реконструкция лестницы, — поделился информацией начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории администрации поселения Краснопахорское Павел Козлов.
Согласно предварительным данным, окончание работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства запланировано на середину третьего квартала 2018 года.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
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