Специалисты завершили благоустройство пешеходной зоны в Михайлово-Ярцевском

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Специалисты подрядной организации завершили работы по благоустройству пешеходной зоны в поселке Шишкин Лес. Информацию об этом 25 июля сообщили в администрации поселения Михайлово-Ярцевское.

— Все работы прошли в рамках программы по благоустройству. В установленные сроки специалисты завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Тропинка связала поселок Шишкин Лес с кладбищем в деревне Исаково. Кроме того, на данном участке установили четыре лавочки, — сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское Андрей Ашлапов.

Отметим, что работы стартовали в первых числах июля.