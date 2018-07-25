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Специалисты завершили благоустройство пешеходной зоны в Михайлово-Ярцевском
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Специалисты завершили благоустройство пешеходной зоны в Михайлово-Ярцевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты подрядной организации завершили работы по благоустройству пешеходной зоны в поселке Шишкин Лес. Информацию об этом 25 июля сообщили в администрации поселения Михайлово-Ярцевское.
— Все работы прошли в рамках программы по благоустройству. В установленные сроки специалисты завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Тропинка связала поселок Шишкин Лес с кладбищем в деревне Исаково. Кроме того, на данном участке установили четыре лавочки, — сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское Андрей Ашлапов.
Отметим, что работы стартовали в первых числах июля.
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