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Роспечать выделила на поддержку социально значимой литературы 106 млн рублей
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Роспечать выделила на поддержку социально значимой литературы 106 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роспечать в 2018 году выделила 106 млн рублей субсидий на поддержку социально значимой литературы, в том числе по культуре и искусству, для детей и юношества и справочно-энциклопедической. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» Роспечать завершила распределение средств из федерального бюджета на поддержку выпуска социально значимой литературы в 2018 году, — отметили в пресс-службе. — Поступило 1 тыс. 46 заявок от 332 издательств, представляющих свыше 60 российских регионов. Всего на поддержку выпуска социально значимой литературы в 2018 году в федеральном бюджете предусмотрено 106 млн рублей".
За период реализации ФЦП с 2012 по 2018 год Роспечать поддержала выпуск более 4,6 тыс. наименований произведений. Общая сумма субсидий превысила 900 млн рублей. «Благодаря этой программе удалось существенно расширить ассортимент книжного рынка за счет научной, энциклопедической, общественно-политической, культурологической, учебной и другой литературы», — сказали в Роспечати.
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