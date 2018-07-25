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Юные гости библиотеки вблизи Бутырского района почувствуют себя моряками-подводниками
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Юные гости библиотеки вблизи Бутырского района почувствуют себя моряками-подводниками 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Познавательно-развлекательное мероприятие для детей на тему морского флота проведут в детской библиотеке № 40, расположенной вблизи Бутырского района. Гостей ждут 26 июля.
— Ребята узнают, какие школьные предметы могут пригодиться моряку-подводнику и нужна ли физическая закалка и выносливость будущему моряку. Затем дети отправятся в путешествие на пиратской шхуне «Черная каракатица», примут участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах, а также отгадают загадки Нептуна. В конце мероприятия все участники получат сувениры, — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина.
Начало в 12.00 по адресу ул. Вятская, 3. Вход свободный. (ис)
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