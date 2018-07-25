Жителя Семилук наградили за спасение двух девушек от агрессивного игромана с ножом

Павел Водопьянов заметил злоумышленника, когда гулял. Полицейские наградили жителя Семилук Павла Водопьянова, который спас двух девушек от агрессивного игромана с ножом, сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области в среду, 25 июля. Мужчина напал на подруг из-за того, что они громко разговаривали и мешали ему играть в компьютер. На счастье девушек рядом случайно оказался неравнодушный парень, который бросился на помощь. Павлу Водопьянову вручили благодарственные письма за «проявленную активную жизненную позицию» и спасение жизней. — Павел проявил личное мужество и высокое гражданское самосознание, а его активные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогли предотвратить возможные более тяжкие последствия, — сообщил начальник отдела МВД России по Семилукскому району Дмитрий Баркалов. Трагедия в Семилуках произошла в воскресенье, 15 июля. По информации следствия, 37-летнему пьяному мужчине, который играл в компьютер, помешали громкие женские голоса, доносящиеся с улицы. Разозлившись, игроман выбежал из квартиры, захватив с собой нож. Сначала нанёс несколько ударов одной девушке, затем второй. К счастью рядом оказался неравнодушный парень, который бросился на защиту подруг. Павел Водопьянов быстро справился с мужчиной и увёл пострадавших. Затем он вместе с друзьями отыскал нападавшего, скрутил и вызвал полицию. Мужчина дал признательные показания. Две из трёх девушек получили ножевые ранения. Одна — в больнице, врачи оценивает её состояние как «средней тяжести». Вторую выписали домой. Теперь по решению суда житель Семилук проведёт в СИЗО два месяца. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек. Дарья Крымова