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Челябинское авиапредприятие заподозрили в поддержке лоукостера «Победа»
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Челябинское авиапредприятие заподозрили в поддержке лоукостера «Победа» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинское УФАС приступило к рассмотрению жалобы некоммерческой организации «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» на неправомерные действия Челябинского авиапрелприятия, находящегося под контролем концерна «Aeon Corporation», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.
По версии заявителя, ОАО «Челябинское авиапредприятие» применяло понижающие коэффициенты при обслуживании воздушных судов отдельных авиакомпаний. Тем самым искусственно создавались неравные условия деятельности для авиаперевозчиков в аэропорту Челябинска. Эксплуатант предоставлял скидки на наземное обслуживание бюджетной авиакомпании. НО «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» заявила о предоставлении эксклюзивных условий в аэропорту Челябинска для российского лоукостера ООО «Авиакомпания „Победа“. Аналогичные льготные условия обслуживания предоставлялись малобюджетному авиаперевозчику и в других крупных аэропортах России.
Ранее центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России указал, что поддерживает практику применения понижающих коэффициентов для авиакомпаний при обслуживании воздушных судов, но на единообразных условиях. Предоставление таких коэффициентов на иных условиях может приводить к нарушению антимонопольного законодательства. Челябинское УФАС России направило официальные запросы о предоставлении полной информации по скидкам в адрес АО „Челябинское авиапредприятие“ и ряда других авиакомпаний страны.
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