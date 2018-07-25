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На улице Ильинской проведут инвентаризацию всех построек
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На улице Ильинской проведут инвентаризацию всех построек 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
На улице Ильинской проведут инвентаризацию всех построекРуководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов провели первое выездное совещание межведомственной комиссии по возрождению улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов исторического центра Нижнего Новгорода.
«Могут быть разные мнения относительно того, каким образом развивать отдельные городские пространства, например, невостребованные старые здания: отдавать под новую застройку и коммерческие проекты или сохранять исторический облик. Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — сказал Глеб Никитин.
Глеб Никитин подчеркнул, что улица Ильинская — это уникальная территория. Из 169 расположенных здесь зданий 49 являются объектами культурного наследия и обладают признаками ОКН, также там находятся 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.
Участники выездного совещания составили предварительный план предстоящей работы. Так как возрождение исторического центра не ограничится фасадами и улицами, предстоит провести инвентаризацию построек внутри кварталов. На огороженных, часто заросших кустарником площадках расположены аварийные нежилые здания и несанкционированные свалки. Сергей Баринов сообщил, что деятельность комиссии будет направлена на поиск владельцев таких участков, чтобы они начали содержать свое имущество в нормативном состоянии. В случае отказа может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника.
Параллельно с инвентаризацией начнется разработка концепции развития кварталов исторического центра, где будет предусмотрено сохранение зданий — объектов культурного наследия и воссоздание в первоначальном облике, с применением современных технологий, не являющихся ОКН домов, которые ремонтировать нецелесообразно. Об этом рассказала Надежда Преподобная. Перед утверждением концепция будет представлена на суд экспертов и общественности.
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