Китай заинтересован в проекте строительства зернового терминала в Приморье

«Наша компания выражает огромное желание сотрудничать с компанией „Беркут“ по строительству специализированного грузового терминала. На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тыс. т. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно», — приводятся в сообщении слова старшего инженера корпорации Кун Дэбяо.

По его словам, компания уже начала работу над проектом.

Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край заинтересован в создании зернового комплекса в Славянке и что администрация готова оказывать содействие китайской компании.

По словам Кун Дэбяо, инвесторы рассчитывают перегружать зерно из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, а также импортировать из регионов Дальнего Востока.

"Мы бы хотели добиться объема перевалки в 2 млн т", — отметил Кун Дэбяо.

Также стороны обсудили развитие сопутствующей инфраструктуры.