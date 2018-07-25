Китай заинтересован в проекте строительства зернового терминала в Приморье 

«Наша компания выражает огромное желание сотрудничать с компанией „Беркут“ по строительству специализированного грузового терминала. На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тыс. т. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно», — приводятся в сообщении слова старшего инженера корпорации Кун Дэбяо.
По его словам, компания уже начала работу над проектом.
Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край заинтересован в создании зернового комплекса в Славянке и что администрация готова оказывать содействие китайской компании.
По словам Кун Дэбяо, инвесторы рассчитывают перегружать зерно из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, а также импортировать из регионов Дальнего Востока.
"Мы бы хотели добиться объема перевалки в 2 млн т", — отметил Кун Дэбяо.
Также стороны обсудили развитие сопутствующей инфраструктуры.
В сентябре прошлого года ТАСС сообщал о намерениях ООО «Хэбэй Порт Групп» инвестировать в развитие портовой инфраструктуры и строительство зернового терминала в Приморье. Тогда начальник отдела развития транспорта Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Михаил Холоша предложил иностранным коллегам несколько вариантов для реализации идеи: либо найти земельный участок под строительство нового порта, либо найти проект, который предполагает создание нового порта и при этом заинтересован в инвестициях, либо войти в уже действующий порт.