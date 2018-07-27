Ещё
Электропоезда РЭКС Москва-Лобня оборудуют трапами для посадки и высадки маломобильных пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электропоезда РЭКС Москва-Лобня оборудуют трапами для посадки и высадки маломобильных пассажиров 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах АО «Центральная ППК».
«Центральная пригородная пассажирская компания приобрела специальные трапы для посадки и высадки маломобильных пассажиров в электропоезда РЭКС Москва-Лобня и передала их в депо», — отметили в пресс-службе ЦППК.
В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) Агентству «Москва» сообщили, что в ближайшее время трапы будут установлены на подвижной состав.
«Московская дирекция моторвагонного подвижного состава центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» в ближайшее время установит трапы в данные электропоезда», — сказали в пресс-службе МЖД.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) сообщила о том, что одно из ее подразделений — Московско-Ярославская транспортная прокуратура — провела проверку исполнения требований законодательства в связи с недоступностью для маломобильных групп граждан электропоездов повышенной комфортности РЭКС, сообщением Москва-Лобня. Представители надзорного ведомства выяснили, что на Савеловском направлении МЖД перевозку пассажиров по маршрутам Москва-Савеловская-Лобня осуществляют электропоезда в фирменной окраске РЭКС 2008 г. и 2012 г. выпуска, не оборудованные вспомогательными посадочными устройствами.
Агентство «Москва»: последние новости
Список участников образовательной программы «Архитекторы.РФ» сформируют до 20 августа Маломобильные инспекторы могут продолжить работу в АМПП после окончания летнего периода ФАС: Компания «Адвокатофф» незаконно использовала товарный знак АСВ в контекстной рекламе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ251
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Массовая драка депутатов попала на видео94
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение