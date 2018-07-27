Электропоезда РЭКС Москва-Лобня оборудуют трапами для посадки и высадки маломобильных пассажиров

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах АО «Центральная ППК».

«Центральная пригородная пассажирская компания приобрела специальные трапы для посадки и высадки маломобильных пассажиров в электропоезда РЭКС Москва-Лобня и передала их в депо», — отметили в пресс-службе ЦППК.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) Агентству «Москва» сообщили, что в ближайшее время трапы будут установлены на подвижной состав.

«Московская дирекция моторвагонного подвижного состава центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» в ближайшее время установит трапы в данные электропоезда», — сказали в пресс-службе МЖД.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) сообщила о том, что одно из ее подразделений — Московско-Ярославская транспортная прокуратура — провела проверку исполнения требований законодательства в связи с недоступностью для маломобильных групп граждан электропоездов повышенной комфортности РЭКС, сообщением Москва-Лобня. Представители надзорного ведомства выяснили, что на Савеловском направлении МЖД перевозку пассажиров по маршрутам Москва-Савеловская-Лобня осуществляют электропоезда в фирменной окраске РЭКС 2008 г. и 2012 г. выпуска, не оборудованные вспомогательными посадочными устройствами.