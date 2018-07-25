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Участок шоссе в подмосковных Люберцах расширят до четырех полос
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Участок шоссе в подмосковных Люберцах расширят до четырех полос 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проект расширения до четырех полос участка Зенинского шоссе в городе Люберцы Московской области получил положительное заключение госэкспертизы, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"В рамках реконструкции Зенинского шоссе предусмотрено увеличение числа полос движения с двух до четырех, что позволит увеличить пропускную способность транспорта и ликвидирует заторы в часы «пик». К строительно-монтажным работам планируется приступить осенью этого года после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного контракта", — говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Игоря Трескова.
В материале отмечается, что решение дорожно-транспортной ситуации в Люберцах стоит на особом контроле губернатора Андрея Воробьева. Участок, который ждет реконструкция, расположен в северной части городского округа на границе с районом Некрасовка Юго-Восточного административного округа Москвы.
"Проектом предусмотрено частичное изменение существующей трассировки автомобильной дороги с увеличением расчетных скоростей движения и радиусов поворота. Протяженность участка реконструкции — 1,1 километра" — говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, для улучшения транспортной ситуации в Люберцах также будет проведена реконструкция мостового перехода через реку Пехорка и построена одноуровневая транспортная развязка на пересечении автодорог «Марусино-Зенино-Некрасовка» и «Зенино-Павлино».
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