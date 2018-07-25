Участок шоссе в подмосковных Люберцах расширят до четырех полос

"В рамках реконструкции Зенинского шоссе предусмотрено увеличение числа полос движения с двух до четырех, что позволит увеличить пропускную способность транспорта и ликвидирует заторы в часы «пик». К строительно-монтажным работам планируется приступить осенью этого года после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного контракта", — говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Игоря Трескова

В материале отмечается, что решение дорожно-транспортной ситуации в Люберцах стоит на особом контроле губернатора Андрея Воробьева . Участок, который ждет реконструкция, расположен в северной части городского округа на границе с районом Некрасовка Юго-Восточного административного округа Москвы.

"Проектом предусмотрено частичное изменение существующей трассировки автомобильной дороги с увеличением расчетных скоростей движения и радиусов поворота. Протяженность участка реконструкции — 1,1 километра" — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, для улучшения транспортной ситуации в Люберцах также будет проведена реконструкция мостового перехода через реку Пехорка и построена одноуровневая транспортная развязка на пересечении автодорог «Марусино-Зенино-Некрасовка» и «Зенино-Павлино».