Ещё
На территории Головинского района проведут благоустройство в рамках реконструкции и развития Малого кольца АО «МКЖД»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На территории Головинского района проведут благоустройство в рамках реконструкции и развития Малого кольца АО «МКЖД» 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
АО «Московская кольцевая железная дорога» реализует проект реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги.
В настоящее время идет процесс согласования 2-ой очереди строительства различных объектов на всей территории Малого кольца.
Всего ожидается обустройство 11 объектов.
На территории Головинского района ожидаются работы на границах ТПУ «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги.
Работы, в том числе и обустройство вышеуказанного пешеходного перехода будут выполнены на границе 4-х районов: Головинский, Западное Дегунино и Тимирязевский.
Сроки проведения работ — 2018-2020 гг.
О дате начала работ будет сообщено дополнительно.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В столице пройдет XIII Всероссийский конкурс социальной рекламы В Бескудниковском районе подвели итоги социально-направленной деятельности за первое полугодие текущего года Мэр Москвы на Московском урбанистическом форуме представил Президенту России концепцию транспортного развития столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину129
Крымский мост начал отделяться от Крыма617
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений98
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение