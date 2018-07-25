На территории Головинского района проведут благоустройство в рамках реконструкции и развития Малого кольца АО «МКЖД»

АО «Московская кольцевая железная дорога» реализует проект реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги.

В настоящее время идет процесс согласования 2-ой очереди строительства различных объектов на всей территории Малого кольца.

Всего ожидается обустройство 11 объектов.

На территории Головинского района ожидаются работы на границах ТПУ «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги.

Работы, в том числе и обустройство вышеуказанного пешеходного перехода будут выполнены на границе 4-х районов: Головинский, Западное Дегунино и Тимирязевский.

Сроки проведения работ — 2018-2020 гг.

О дате начала работ будет сообщено дополнительно.