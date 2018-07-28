В Мурманске открыли памятник Николаю Чудотворцу

На главной лестнице заполярной столицы, расположенной между улицами Воровского и Буркова, состоялась церемония открытия памятника Николаю Чудотворцу.

«Инициативу установки скульптурной композиции поддержал Фонд реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100», куда свои благотворительные пожертвования направляли все мурманчане. «Фонд взял на себя и расходы по установке памятника. Ни один рубль из городского бюджета не был потрачен», — подчеркнул Алексей Веллер.

Он объяснил, почему местом для установки памятника выбран именно Мурманск. « Николай Чудотворец — самый популярный на Руси святой — покровительствовал мореплавателям и путешественникам. Мурманск — город военных моряков и рыболовов, где с морем связана почти каждая семья. И недаром у мурманчан есть поговорка: «кто в море не ходил, тот Бога не молил. Это очень знаковое событие для всех нас», — отметил Алексей Веллер.

Находке и Не случайна и дата открытия. 28 июля — День крещения Руси, а памятник в Мурманске лишь первый шаг масштабного проекта. «Всего в России будет установлено четыре таких памятника: в Мурманске, Калининграде Севастополе . Эта композиция, незримым крестом осенит всю территорию нашей страны», — отметил принявший участие в церемонии открытия митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.