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В Мурманске открыли памятник Николаю Чудотворцу
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В Мурманске открыли памятник Николаю Чудотворцу 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На главной лестнице заполярной столицы, расположенной между улицами Воровского и Буркова, состоялась церемония открытия памятника Николаю Чудотворцу.
«Памятник построен по проекту известного русского путешественника Федора Конюхова. Деньги на памятник собирали жители Мурманска», — рассказал «Парламентской газете» координатор проекта депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.
«Инициативу установки скульптурной композиции поддержал Фонд реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100», куда свои благотворительные пожертвования направляли все мурманчане. «Фонд взял на себя и расходы по установке памятника. Ни один рубль из городского бюджета не был потрачен», — подчеркнул Алексей Веллер.
Он объяснил, почему местом для установки памятника выбран именно Мурманск. «Николай Чудотворец — самый популярный на Руси святой — покровительствовал мореплавателям и путешественникам. Мурманск — город военных моряков и рыболовов, где с морем связана почти каждая семья. И недаром у мурманчан есть поговорка: «кто в море не ходил, тот Бога не молил. Это очень знаковое событие для всех нас», — отметил Алексей Веллер.
Не случайна и дата открытия. 28 июля — День крещения Руси, а памятник в Мурманске лишь первый шаг масштабного проекта. «Всего в России будет установлено четыре таких памятника: в Мурманске, Калининграде, Находке и Севастополе. Эта композиция, незримым крестом осенит всю территорию нашей страны», — отметил принявший участие в церемонии открытия митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.
Напомним, утверждённый на государственном уровне праздник отмечается ежегодно 28 июля. В России дата официально закреплена в законодательстве как памятная с 2010 года. Праздник приурочен к крещению Руси в 988 году и одновременно ко Дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.
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