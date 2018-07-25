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В Пензе дорожники начали делать первые шаги по уборке проезжей части от стройматериалов
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В Пензе дорожники начали делать первые шаги по уборке проезжей части от стройматериалов 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 25 июля подрядные компании, занимающиеся ремонтом городских магистралей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», выслушали очередную «порцию недовольств» от заместителя главы администрации по городскому хозяйству Юрия Ильина.
Качество проделанного ремонта дорог обсуждалось на очередном заседании штаба по реализации проекта. Подрядчики подробно отчитались о ходе работ по заключенным контрактам перед заместителем мэра Юрием Ильиным и замдиректором департамента ЖКХ Пензы Валерием Яцко.
Во время обсуждения сроков сдачи объектов Юрий Ильин высказал замечание представителю подрядной организации «Приват Констракшн».
«Ваша организация сорвала график производства работ, обещания и договоренности не соблюдаете. Мы с вами неоднократно разговаривали. Сдвигов не видно. Нужно работать или расторгать контракт. Выбирайте», — сказал Юрий Ильин.
Замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству напомнил подрядчикам о важности проводить ремонт дорог не только в соответствие с утвержденным графиком, но и соблюдать культуру производства. В качестве положительного примера выступила организация ООО «Автодорога», представители которой всерьез приняли все замечания и убрали все стройматериалы после завершения работ.
За последнее время это уже не первое совещание в мэрии, на котором высказывают претензии подрядчикам. Зачастую они не доделывают начатый объект в полном объеме, пользуясь бесконтрольностью. Не делают примыканий, небрежно бросают на обочинах остановочные павильоны, дорожные знаки, складируют стройматериалы на тротуарах. Все это портит вид города, а также создает аварийные ситуации на проезжей части.
Напомним, что накануне, 24 июля, мэр города Виктор Кувайцев дал задание своему заместителю Юрию Ильину и директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину как можно скорее разобраться в сложившейся ситуации.
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