В Пензе дорожники начали делать первые шаги по уборке проезжей части от стройматериалов

Пензе 25 июля подрядные компании, занимающиеся ремонтом городских магистралей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», выслушали очередную «порцию недовольств» от заместителя главы администрации по городскому хозяйству Юрия Ильина

Качество проделанного ремонта дорог обсуждалось на очередном заседании штаба по реализации проекта. Подрядчики подробно отчитались о ходе работ по заключенным контрактам перед заместителем мэра Юрием Ильиным и замдиректором департамента ЖКХ Пензы Валерием Яцко.

Во время обсуждения сроков сдачи объектов Юрий Ильин высказал замечание представителю подрядной организации «Приват Констракшн».

«Ваша организация сорвала график производства работ, обещания и договоренности не соблюдаете. Мы с вами неоднократно разговаривали. Сдвигов не видно. Нужно работать или расторгать контракт. Выбирайте», — сказал Юрий Ильин.

Замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству напомнил подрядчикам о важности проводить ремонт дорог не только в соответствие с утвержденным графиком, но и соблюдать культуру производства. В качестве положительного примера выступила организация ООО «Автодорога», представители которой всерьез приняли все замечания и убрали все стройматериалы после завершения работ.

За последнее время это уже не первое совещание в мэрии, на котором высказывают претензии подрядчикам. Зачастую они не доделывают начатый объект в полном объеме, пользуясь бесконтрольностью. Не делают примыканий, небрежно бросают на обочинах остановочные павильоны, дорожные знаки, складируют стройматериалы на тротуарах. Все это портит вид города, а также создает аварийные ситуации на проезжей части.