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Татьяна Некипелова о сессии «Сбережение народа»: «Важно выстраивание диалога между гражданами и руководством региона»
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Татьяна Некипелова о сессии «Сбережение народа»: «Важно выстраивание диалога между гражданами и руководством региона» 

Волга Ньюс 2 часа назад
В их числе — председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова, которая является одним из докладчиков на секции «Доступная и качественная медицина в Самарской области».
Выступление Татьяны Некипеловой было посвящено теме мониторинга удовлетворенности населения муниципального образования. Этой проблемой общественный совет начал заниматься около трех лет назад, поскольку к качеству оказываемой медпомощи в районе было достаточно много нареканий.
"Для начала мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медицинских учреждений видят жители, — рассказала Татьяна Некипелова. — После этого все обозначенные проблемы общественники за «круглым столом» обсудили с главврачом районной больницы и медицинскими работниками, наметили четкие пути решения и начали работать над выявленными недостатками".
В этом году было проведено повторное анкетирование, и результат оказался впечатляющим. «Мы вновь пришли в стационар, в поликлинику, встретились с медработниками и пациентами и увидели положительную динамику: очередей стало меньше, порядка больше, удовлетворенность населения качеством оказываемых медуслуг также выросла. Поэтому мы намерены продолжать эту работу и дальше», — подчеркнула Татьяна Некипелова.
Рассуждая о том, насколько важно проведение подобных стратегических сессий, Татьяна Некипелова заметила, что многие проблемы, существующие в районах, своими силами не решить. Например, закупить современное оборудование для районных медпунктов и больниц, обновить материально-техническую базу.
"Если эти вопросы стали обсуждаться столь широкой аудиторией, то, конечно, результат будет", — уверила Некипелова, а также добавила, что важно выстраивание прямого и открытого диалога между гражданами и руководством региона.
Напомним, проведение стратегических сессий, посвященных разным отраслям развития области, инициировано главой региона Дмитрием Азаровым. Всего таких сессий в Самарской области запланировано семь. В работе над стратегией может принять участие каждый житель Самарской области — для этого создана онлайн-площадка для сбора предложений 63lider.ru.
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