Московское УФАС признало незаконной рекламу средства для похудения «Турбослим» в системе «Яндекс. Директ»

Средство для похудения «Турбослим» рекламировалось в системе «Яндекс. Директ» с нарушением законодательства, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).

«Московское УФАС России вынесло решение в отношении сразу двух компаний: «Яндекса» и «Эвалар» — за нарушения закона о рекламе. «Эвалар» запустил рекламу в системе «Яндекс. Директ»: «Турбослим» — средство №1 для похудения в России ». Некорректное сравнение со стороны «Эвалар» нарушает п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что рекламная информация, направленная лишь на создание позитивного имиджа без указания конкретных и подтвержденных преимуществ перед товарами-конкурентами, недопустима.

«Однако список нарушений этим не ограничивается. При рассмотрении рекламы «Турбослим» установлено нарушение со стороны «Яндекса» и «Эвалар» в ч. 1.1 ст. 25 закона о рекламе. Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. В рекламе «Турбослим» такое предупреждение занимало менее 5% от рекламной площади», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.