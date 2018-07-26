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Банк России подал жалобу в Московское УФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ»
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Банк России подал жалобу в Московское УФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ» 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В Московское УФАС России поступило заявление департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России на рекламу услуг форекс-дилера в системе „Яндекс. Директ“: „Instaforex — Лицензия ЦБ РФ — Открыть демо-счет — Торгуйте бесплатно и без рисков“, — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. Установлено, что Instaforex не имеет лицензий на деятельность форекс-дилера на территории России и не является членом саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, которая объединяет форекс-дилеров. Такие действия нарушают п. 7 ст. 7 и ч. 14 ст. 28 Закона о рекламе.
»Кроме того, реклама форекс-дилеров должна содержать указание: «Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны». Отсутствие данного уточнения в самой рекламе, а также на странице, на которую происходил переход, противоречит ч. 5.1 ст. 28 Закона о рекламе», — указано в сообщении.
Уточняется, что Московское УФАС России возбудило дело против «Яндекса» и установленного рекламодателя-физлица, действующего от имени Instaforex. Рассмотрение дела назначено на 7 августа. Если нарушение будет доказано, участники дела могут получить штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
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