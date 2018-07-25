Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов «Натали турс»

Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов «Натали турс» в связи с аннулированием всех забронированных и оплаченных туров. Об этом сообщает TVC.RU.

В ведомстве рассказали, что граждане, которые не смогли договориться с компанией о расторжении договора и возврате денег, могут получить консультацию и разъяснения по телефону +7-495-785-37-41.

Кроме того, экстренную помощь и помощь в составлении претензий и исковых заявлений к «Натали турс» можно получить по телефону +7-495-687-39-61, или обратившись в Управление Роспотребнадзора по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 8, стр. 1,2,3.