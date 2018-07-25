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Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов «Натали турс»
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Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов «Натали турс» 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов «Натали турс» в связи с аннулированием всех забронированных и оплаченных туров. Об этом сообщает TVC.RU.
В ведомстве рассказали, что граждане, которые не смогли договориться с компанией о расторжении договора и возврате денег, могут получить консультацию и разъяснения по телефону +7-495-785-37-41.
Кроме того, экстренную помощь и помощь в составлении претензий и исковых заявлений к «Натали турс» можно получить по телефону +7-495-687-39-61, или обратившись в Управление Роспотребнадзора по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 8, стр. 1,2,3.
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