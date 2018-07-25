Сенаторы предложили разрешить переработку выловленной в научных целях рыбы

России необходимо разрешить перерабатывать рыбу, которую выловили для научных исследований. К такому выводу пришли участники заседания временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в 2008 году ввели статью, согласно которой при научных траловых ловах весь улов, сделанный в научно-исследовательских и контрольных целях, должен быть либо возвращён в среду обитания, либо уничтожен. На утилизацию таких биоресурсов требуется около 800 миллионов рублей в год, при этом из федерального бюджета на эти цели выделяют только треть от необходимой суммы. Из-за этого приходится сокращать ресурсную разведку и исследования.

Во всех развитых странах мира проводится мониторинг водных биоресурсов в интересах национального рыбохозяйства, и другого способа на настоящий момент не существует, заметил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин

«Как показала правоприменительная практика, такие жёсткие меры заставляют рыбохозяйственную науку резко сворачивать исследования и контрольный улов, — пояснил эксперт. — Особенные трудности с проведением исследований возникают в районах международных соглашений. Уничтожение водных биоресурсов в большинстве районов Мирового океана и исключительных экономических зонах иностранных государств запрещено национальным законодательством и международными конвенциями. Поэтому когда мы говорим о том, что будем изучать Мировой океан — Арктику, Антарктику и так далее, строим новые суда, и сегодня начали заикаться о том, что в том числе за этими судами пойдёт промысловая разведка, проводить реально такую работу мы просто не сможем».

Запрет на переработку рыбы, которую выловили научные суда, ввели 10 лет назад из-за высокой коррупции в отрасли. Сейчас это уже не актуально, уверена сенатор от Приморского края Людмила Талабаева , которая многие годы проработала в рыбной отрасли.

«У нас 20 лет не было сельди иваси, и сейчас её нашли. Наука ориентировочно говорит, что примерно 600 тысяч тонн в год можно брать. Но как бизнес может включаться в эту огромную работу, когда нет точно научно обоснованных решений по данным видам рыб? Принципиально важно эту поправку вносить и как можно быстрее принимать», — сказала законодатель.

В числе предложений по изменению Закона «О рыболовстве», которые одобрили участники заседания:

— квоты для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях должны выделяться в минимальных объёмах, необходимых для качественной оценки состояния запасов в соответствии с методиками по каждому объекту промысла;