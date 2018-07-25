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В Израиле рассказали, почему сработали сирены
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В Израиле рассказали, почему сработали сирены 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Сирены тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали из-за ракеты, выпущенной на территории Сирии, заявляют израильские военные.
Они предполагают, что пуск был произведен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и оппозицией, и пока не говорят, перелетела ли ракета через границу.
"Был зафиксирован запуск из Сирии в направлении территории Израиля", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Сирены уже третий день подряд звучат на севере Израиля, по соседству с которым проходит крупная операция сирийских правительственных сил.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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