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Куряне смогут сообщить показания счётчиков, оставив голосовое сообщение
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Куряне смогут сообщить показания счётчиков, оставив голосовое сообщение 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Для приема информации будет открыто более 10 телефонных линий, чтобы свести к минимуму время ожидания ответа
С августа потребители филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» смогут передавать показания индивидуальных приборов учета горячей воды посредством голосовых сообщений.
— Достаточно позвонить по номеру 39-55-00 и, следуя вопросам электронного оператора, продиктовать номер лицевого счета, адрес квартиры и текущие показания счетчика, — сообщил заместитель управляющего директора Курского филиала ПАО «Квадра» по реализации тепловой энергии Павел Плетнёв.
Для приема сообщений будет открыто более 10 телефонных линий, чтобы свести к минимуму время ожидания ответа.
Также по-прежнему куряне могут пользоваться привычными способами передачи сообщений — по телефону 39-47-00, СМС на номер 8-960-676-41-55, электронной почте call-center@kursk-tsk.ru, через сайт филиала kursk-tsk.ru и при оплате квитанций.
Текущие показания необходимо направить в энергокомпанию с 1 по 10 числа месяца, следующего за расчетным.
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