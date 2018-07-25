Куряне смогут сообщить показания счётчиков, оставив голосовое сообщение

Для приема информации будет открыто более 10 телефонных линий, чтобы свести к минимуму время ожидания ответа

С августа потребители филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» смогут передавать показания индивидуальных приборов учета горячей воды посредством голосовых сообщений.

— Достаточно позвонить по номеру 39-55-00 и, следуя вопросам электронного оператора, продиктовать номер лицевого счета, адрес квартиры и текущие показания счетчика, — сообщил заместитель управляющего директора Курского филиала ПАО «Квадра» по реализации тепловой энергии Павел Плетнёв.

Для приема сообщений будет открыто более 10 телефонных линий, чтобы свести к минимуму время ожидания ответа.

Также по-прежнему куряне могут пользоваться привычными способами передачи сообщений — по телефону 39-47-00, СМС на номер 8-960-676-41-55, электронной почте call-center@kursk-tsk.ru, через сайт филиала kursk-tsk.ru и при оплате квитанций.

Текущие показания необходимо направить в энергокомпанию с 1 по 10 числа месяца, следующего за расчетным.