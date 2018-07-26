Пациент напал с ножом на врача в поликлинике в Нижнеудинске

Пациент с самодельным ножом напал на врача прямо в кабинете поликлиники Нижнеудинской ЦРБ. Об этом сообщает минздрав Иркутской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 25 июля в кабинете лора. Во время происшествия повреждения получили врач и находившаяся в кабинете старшая медицинская сестра.

Пострадавшим оказана медпомощь. «Врач и медсестра находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили в минздраве.

По данным министерства, нападавший задержан и передан в СКР . Сейчас следователи проводят проверку. О мотивах его поступка не сообщается.

Согласно закону, посягательства на жизнь медицинского работника в связи с осуществлением им профессиональных обязанностей по оказанию медпомощи — наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.