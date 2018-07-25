На детской площадке в районе Марьино обновили резиновое покрытие

На детской площадке около дома 10 на Марьинском бульваре обновили резиновое покрытие. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местной жительницы на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино Вадим Чернышов

«По указанному адресу работы по ремонту резинового покрытия выполнены», — говорится в сообщении за подписью Чернышова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)