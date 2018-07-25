В Омске разработали не имеющий аналогов в стране посевной комплекс

Новая универсальная зерновая сеялка уже опробована на полях в условиях экстремально холодной и влажной погоды.

— Техника предназначена для посева целого спектра культур, включая зерновые, мелкосеменные и травы. Рабочий механизм позволяет регулировать глубину заделки семян с точностью до сантиметра, что особенно важно для посева мелкосеменных культур. Бесступенчатый вариатор регулирует норму посева, — сообщил ведущий инженер завода Сергей Пузиков. — Современная схема бокового прицепного устройства дает возможность быстро и удобно транспортировать посевной агрегат, состоящий из одной, двух и трех сеялок. Это своего рода первопроходец — подобные агрегаты делают только в Аргентине и в США

Новинка уже неплохо зарекомендовала себя в полевых работах.

— Один из ее плюсов в том, что значительно увеличена емкость под заправку семян. Это сокращает время простоя техники, что очень кстати в условиях нынешней посевной, которую из-за затянувшейся весны пришлось проводить в кратчайшие сроки, — отметил замминистра сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

Благодаря тому, что предприятие стало участником федеральной программы, омские земледельцы смогут приобрести новую технику с 20-процентной скидкой.